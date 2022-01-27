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Ирландские рыбаки планируют сорвать обучение РФ возле побережья своей страны

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Ирландские рыбаки нашли способ сорвать российские военно-морские учения у берегов страны. Предупредили россиян, что зона учений — это место, где они обычно рыбачат и отказываться от своего промысла не собираются.

Так что Москве придется с ними считаться. Ирландцы возмущены, что Москва проводит военные учения в нейтральных водах вблизи их страны.

Вице-премьер-министр Лео Варадкар призвал ирландских рыбаков “быть осторожными” из-за обучения россиян.

Правительство Ирландии ранее призвало Москву отказаться от запланированных маневров. Это ведь похоже на демонстрацию силы. Министр иностранных дел Саймон Ковени заявил, что запланированные учения РФ в международных водах недалеко от ирландского побережья “нежелательны” и являются “непрошенными”.

Некоторые аналитики по кибербезопасности и военные опасаются, что учения РФ, запланированные на начало февраля, могут стать прикрытием для перерезки подводных волоконно-оптических коммуникационных кабелей, соединяющих Америку и Европу, в случае российского вторжения в Украину.

Фото: Depositphotos

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