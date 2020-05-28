Испания и Италия получат почти половину денег ЕС, выделенных на восстановление от Covid-19

Испания на пути к преодолению эпидемии коронавируса. За последние сутки его жертвой здесь стал один человек.

Из Италии, где беда понемногу отступает, новости не такие обнадеживающие — там количество смертей из-за болезни превысило 33 тыс. Эти две страны сейчас сильнее всех в Европе пострадали из-за коронавируса. Поэтому и денег на восстановление получат от сообщества больше всего — €313 млрд. Это — почти половина созданного накануне руководством Евросоюза фонда восстановления в €750 млрд.

В Соединенных Штатах — новый антирекорд. Число жертв коронавируса превысило 100 тыс. Подробнее о ситуации в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что началось тестирование лекарств, ускоряющих выздоровление от коронавируса.

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