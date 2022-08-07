Истерия с повестками и “зрада” в соцсетях: как РФ пытается сорвать мобилизацию в Украине

С начала полномасштабной войны социальные сети пестрят сообщениями, на которых женщины штурмуют Центры комплектования — в народе военкомат, или перекрывают дорогу военным, пришедшим вручать повестки.

Под такими видеокадрами сотни возмутительных комментариев и споров.

Я одна заметила, что воюют на востоке “западники”? Ну, по крайней мере, большинство.

Уклонисти есть среди всех, как и добровольцы. Не грейте “руцким” душу ссорами.

Да, “западники” защищают страну, а “восточники” переждут на западе.

В стране – война. Если все так будут бегать, будем под российским сапогом.

В командовании Сухопутных войск говорят, что в западных областях действительно вручают больше повесток. Этому достаточно простое объяснение – на западе Украины сейчас мужчин, за счет переселенцев, больше. И, что важно, из разных регионов.

— Согласно законодательству каждый гражданин, который перемещается с постоянного места жительства, если он военнообязан, то в семидневный срок должен стать на военный учет. Но конечно некоторые забывают. И таких много, – говорит начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

То есть бегать, иногда буквально, вынуждены за теми, кто не выполнил закон и не встал на учет самостоятельно.

Вручение повестки не означает, что вас сразу заберут в армию, а тем более на фронт. Это нужно, чтобы посчитать военнообязанных и уточнить ваши учетные данные. По статистике мобилизуют только одного из десяти мужчин.

Следующий резонансный вопрос – вручение повесток в общественных местах. Законом это не запрещено. Следовательно, уклоняющиеся будут нести ответственность.

С 2016 года по 24 февраля этого года на передовой нас защищали только контрактники – бойцы, которые пошли воевать добровольно. И за годы работы на фронте мы там встречали мужчин и женщин со всей Украины. Есть целые подразделения, в которых большинство бойцов — родом с востока и временно оккупированных территорий. Теперь они снова взяли оружие.

— Это моя позиция защищать свой дом, если эти ребята придут, дома уже не будет. Насмотрелся достаточно, сколько у меня пацанов-друзей воевало с 2014-го года, — говорит военнослужащий ВСУ Иван.

Самуил родился в Кривом Роге, жил в Киеве, где работал журналистом, дважды был ранен на Майдане. 24 февраля должен был гулять на собственной свадьбе, но отвез родных в Закарпатье и пошел добровольцем в тамошнюю бригаду. Сейчас воюет в Запорожье.

— Для меня эта война не просто война между двумя странами за независимость. Это цивилизационная война, ведь Россия – это определенные ценности, которые мне совсем не нравятся. Это рабство, отсутствие свободы мнения. Она хочет, чтобы мы здесь были рабами, – говорит военнослужащий ВСУ Самуил.

После полномасштабного вторжения с объявлением общей мобилизации — служба стала не выбором, а обязанностью. Это война не за отдельные города или области. Это война за существование всего государства и украинского народа.

А разговоры об избирательности только помогают путинской пропаганде, одной из задач которой – срыв мобилизации в Украине и подрыв доверия к ВСУ. В Центре стратегических коммуникаций предупреждают — истерия с повестками, плачи об охоте на мужчин, особенно на Западе Украины, заявления, что на фронт отправляют неподготовленных людей — не соответствуют действительности и точно играют на руку агрессору.

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