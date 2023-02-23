Истории от которых стынет кровь! 487 детей убили российские оккупанты

Это история об украинских детях, пострадавших от войны России против Украины. За время полномасштабного вторжения так называемая вторая армия мира убила 487 детей, ранила около тысячи. Однако убийства — далеко не все преступления, которые Россия совершает против украинских детей. Страна-террористка лишает их домов, права на образование, уничтожает их родителей, депортирует, запрещает разговаривать на украинском.

Тем или иным образом от войны России в Украине пострадали полмиллиона украинских детей, говорит уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Первый кого россияне убили на Харьковщине – ребенок. Мальчик жил в Чугуеве – в 20 км от Харькова. Ракетная атака, раненые. Тогда весь мир увидел настоящее лицо России — как папа плачет над телом сына и раненая учительница с перевязанной бинтом головой.

С тех пор ужасная статистика растет каждый день. Мальчик пошел за водой — убило ракетой. Ребенок ехал из церкви вместе с родителями — удар и машина вдребезги. Подросток кормил животных в экопарке – обстрел, смерть. Эвакуация, расстрел колонны под Купянском – сожжены в газеле дети. И Катя Винарская, 10-летняя девочка, расстрелянная россиянами дважды.

— Она поднимает курточку и говорит: “Бабушка, посмотри!” А у нее здесь дырочка! – рассказывает Мария Кившарь, бабушка погибшей Кати.

За год российская армия только на Харьковщине убила 74 ребенка, раненых свыше двухсот, в Украине количество погибших приближается к полтысячи (461), травмированных — вдвое больше (926).

— Шокируют масштабы этих террористических преступлений. Поскольку я работаю достаточно давно, могу сказать, что за все годы моей работы не было такого количества погибших детей, сколько было за последний год, – рассказал Иван Семинякин, заместитель начальника отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Харьковской областной прокуратуры.

Большинство людей, которые потеряли детей и родных, не могут говорить об этом. Виталий отважился рассказать – как в ночь со 2 на 3 марта на дом в Изюме, где находилась его большая семья, российский летчик сбросил авиабомбу.

В доме погибли его 19-летняя дочь Елизавета, мать, брат с женой и племянники — 9-летняя Арина и 4-летний Никита. Узнали только троих из них.

— Когда утром производили раскопки нашли три целых тела – это родной брат Александр, дочери Лизы и старшей Арины – целые дети были, остальных собирали по частях, — рассказывает Виталий Перегон, папа и дядя убитых детей.

Через несколько дней этот самолет украинские защитники сбили, летчика взяли в плен.

– Были получены данные о причастности к этому преступлению летчика Криштопа, которому было сообщено о подозрении, – добавил Иван Семинякин.

Он, как и все путинские террористы, врал, что с детьми не воюет.

Преступления Кремля против украинских детей – это не только убийства, это и увечья, издевательства, сиротство из-за потери родителей, уничтожены дома, принудительная депортация. Нашим детям запрещают говорить по-украински, заставляют получать российское гражданство, россияне упростили процедуру усыновления и навязывают нашим детям своих мам и пап.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец говорит, что в результате войны России против нашего государства тем или иным образом пострадали 500 тысяч детей.

Как объяснить ребенку почему он был вынужден более 3 месяцев жить в подвале магазина? Почему на ее родной город летят ракеты, и почему вынуждена покинуть дом?

В Мариуполе семья выжила благодаря запасам пищи. Сейчас вместе с мамой и бабушкой девочка живет в модульном городке для переселенцев в Буче, ходит в Гостомельскую школу. И хотя находится в относительной безопасности, все равно боится обстрелов.

— Это страшно потерять столько знакомых. И сейчас она говорит “я хочу жить, я не хочу умирать”. Конечно это травма, — Людмила Проценко, бабушка девочки из Мариуполя.

Боль, которую переживают украинские дети, оставит шрамы на всю жизнь, говорит бабушка Ангелины. Труднее всего объяснить детям за что они страдают, почему россияне убивают ни в чем не повинных людей, почему оправдывают свои преступления.

Поэтому важно наказать каждого, кто принес в Украину боль и страдания — от солдата до верховного главнокомандующего армией убийц – Владимира Путина. И это должна сделать не только Украина, но и весь мир.

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