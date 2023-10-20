Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Историческое обращение Байдена к американцам | Репортаж с передовой | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
— В Запорожье завершили поисковые работы после ракетного удара 18 октября.
— Обстрел Николаевской области: погибли 2 человека.
— Работа артиллерии на Торецком направлении.
— Зеленский поговорил по телефону с президентом США Байденом.
— Байден обратился к американскому народу и Конгрессу.
— Полицейские Гуляйполя организовали спортивные занятия в полуразрушенном городе.
— Бойцы из Черкасской спасли древние иконы из-под Бахмута.
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