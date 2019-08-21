ИT-компания или рекламное агентство: как создать свой бизнес до 25 лет

Они создают новейшие девайсы, основывают IT-компании и успешные рекламные агентства. Количество молодых предпринимателей в Украине растет с каждым днем.

Так, собственное дело открывает каждый 30-й молодой украинец. Амбициозные, они не боятся создавать компании в 16, а до 25 уже представляют собственные товары на зарубежных рынках.

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Федор Сердюк, ему 24 и он руководитель крупнейшей в Украине компании.

В ней тренируют оказывать первую помощь. Обучать людей спасать жизни других начал еще в 19 лет, точкой отсчета стали массовые беспорядки в Одессе 2014 года, когда погибли почти полсотни человек. Впоследствии Федор тренировал военных и патрульных, а потом волонтерское дело превратил в бизнес.

Начал проводить тренинги для частных предприятий. Его клиенты – крупные торговые сети, металлургические и энергетические компании.

Лиза Воронкова, ей 25 и она создала украинский Apple watch.

Еще студенткой Политехнического университета девушка увлеклась разработками. Сначала вместе с друзьями создали умный гаджет для пожилых людей, его демонстрировали на престижной американской выставке. После устройство трансформировали в смарт-часы, которые помогают бороться со стрессом.

Дмитрий Федченко, ему 22 года и у него стартап за 2 тыс. гривен.

Парень – владелец мебельной компании в скандинавском стиле. Вспоминает, о том что будет предпринимателем знал с детства. В школе имел фотостудию, работал курьером. Идея же собственного дела пришла внезапно, когда не смог обустроить свой дом.

Теперь скандинавская мебель Дмитрия в известных столичных магазинах, кинотеатрах, IT-офисах, а он имеет собственный цех в Вышгороде. За месяц молодая мебельная компания реализует 500 изделий и вскоре предприниматель планирует выходить на экспорт.

Наши герои говорят, что создать бизнес в молодом возрасте в Украине реально.

Но придется мириться с непонятной налоговой системой и бюрократией. А еще попотеть в поисках действительно квалифицированных работников.

Напомним, украинским специалистам удалось обойтись без кофеина и ортофосфорной кислоты, которые, как правило, присутствуют в других коловых напитках и создать новый напиток – Smart Cola.

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