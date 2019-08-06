ИТ-шники подались в ФЛП: преимущества и недостатки оформления

ФЛП – физическое лицо-предприниматель, это представитель малого или даже микро-бизнеса. Фактически, он обычный работник, с которым компания оформила договор как с предпринимателем. Это означает, что у работника нет оплачиваемого отпуска, ему никто не оплатит больничный, работает он без страховки и премий.

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Но от такой формы сотрудничества есть и финансовая выгода. Компании, заключая соглашения с ФЛПшниками, экономят 22% ЕСВ с каждого ненаёмного работника. Соответственно в ФЛП и зарплата выше, ведь официально наемный человек платит почти 20% из своего дохода, а ФЛПшник отдает государству только 5% и минимальный соцвзнос – 918 гривен.

Если за два года количество малых предпринимателей сократилось на 8%, в ИТ-сфере наоборот, количество ФЛП выросла почти на половину – это плюс 40 тысяч предпринимателей в сфере программирования.

В большинстве случаев ИТ-шники регистрируются как ФЛПшники, потому что не могут работать по устаревшим трудовым кодексом – удаленная работа, работа на несколько компаний, сверхурочное время, передача интеллектуальных прав. Однако юридически такое сотрудничество на грани дозволенного и является благодатной почвой для злоупотреблений контролирующих органов.

Именно поэтому бизнес ждет от новой власти четких правил игры. Что разрешено, что запрещено. Данил Гетманцев, который может возглавить налоговый комитет Верховной Рады, обещает систему усовершенствовать. И уверяет, ИТ-бизнесу бояться нечего.

Напомним, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что новое ограничение ФЛП направлено только против тех работодателей, которые хотят минимизировать платежи в госбюджет.

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