Италия и Испания готовятся к спаду эпидемии. В США — рекордная смертность от Covid-19

Количество больных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн. Умерли — свыше 88 тыс., выздоровели — почти 330 тыс. В Европе больше всего больных в Испании, но там ситуация понемногу улучшается. В Италии за сутки выздоровело рекордное количество людей. А вот в США дела пока идут не очень хорошо. Только за последние сутки там зафиксировали 33 тыс. новых случаев.

В Нью-Йорке, который является эпицентром эпидемии в США, количество зараженных уже больше, чем во всей Италии. Умерли в стране уже 14 817 человек. Между тем президент Дональд Трамп заявил, что США опережают график своими мерами противодействия распространению коронавируса. Подробнее в сюжете Оксаны Лотоцкой.

Напомним, США назвали пандемию коронавируса страшнее, чем теракты 11 сентября.

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