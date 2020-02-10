Ивангород наш. Эстония объявила территориальные претензии России

Территориальные претензии может выдвигать не только Россия. В маленькой Эстонии заявили о своих правах на некоторые российские регионы. Политики в Таллинне убеждены, что рано или поздно им удастся вернуть города Ивангород и Печоры.

Ивангород буквально в 100 метрах от эстонской Нарвы. По мнению спикера парламента Хенна Пиллуааса, российский город на той стороне реки снова должен стать частью Эстонии. Территориальные претензии к самой большой страны мира он скромно выложил в своей заметке в соцсетях. Он написал, что Россия аннексировала эстонские земли, как и украинский Крым, но на 70 лет раньше. Детали в сюжете Руслана Тарасова с Радио Свобода.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как в Эстонии научились противостоять пропаганде и кибератакам из России.

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