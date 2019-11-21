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Иванисов приостанавливает членство в Слуге народа на время проверки его судимости

Народный депутат из фракции Слуга народа Роман Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции на время проверки информации о его судимости.

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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Он добавил, что ГПУ проверяет, была погашена эта судимость. По данным СМИ, Иванисова задержали в 1995 году в Запорожской области. Он получил 3,5 года тюрьмы.

Сам нарде сначала отрицал свое преступление, в Facebook он написал, что это политический заказ. Однако позже удалил пост.

Накануне президент Зеленский заявил, что заставит Иванисова сложить мандат, если подтвердятся факты его причастности к изнасилованию.

Напомним, нардеп от Слуги народа Юрий Корявченков подтвердил, что вместе с другими коллегами по партии встречался с руководителем полиции Кривого Рога в сентябре.

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