Из гастарбайтеров – в инвесторы: как заробитчане создают бизнес в Украине

Из гастарбайтеров – в инвесторов. Украинские заробитчане ежемесячно перечисляют на родину до $1 млрд. В прошлом году из-за границы прислали рекордные 11 млрд зеленых. Впрочем, мигранты могут переводить в три раза больше, а главное – самостоятельно инвестировать эти деньги в Украину. Например, в собственный малый бизнес.

Политики только обещают возвращать работников на родину. Но никаких стимулов пока не дают. А зря, ведь в мире есть прекрасные примеры, как вчерашние гастарбайтеры могут стать основой для формирования среднего класса в Украине.

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По образованию – учитель физкультуры. А по призванию – повар. Василий Новак готовит невероятную итальянскую пасту и пиццу. Всем тонкостям приготовления пиццы Василий научился в Европе, пробыв там 15 лет гастарбайтером. Сначала в Польше, а затем – в Италии. Начинал с мытья посуды. А через несколько лет стал шефом в итальянских ресторанах с зарплатой в несколько тысяч евро. Жил в известном курортном городке Позитано.

Но уже 5 лет Василий готовит в украинской Коломые. Вернуться на родину его уговорила жена Инна. Она также работала в Италии. Но, когда забеременела, настояла на возвращении домой. В Италии не хотели терять ценного повара. Но Василий вместе с женой решили открыть пиццерию в Украине. Стартовали в тяжелый период – во время событий на Майдане. Тогда рискнули всем, что имели.

За 5 лет семья вместе с компаньонами в Коломые открыли уже четыре заведения. Сейчас у них работает не менее 40 работников. Пример семьи Новак показывает, что работники могут не только перечислять родным деньги, но и инвестировать в собственный бизнес. Но возвращаясь из-за границы, мигранты привозят не только средства, но и ценный опыт.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Польше обеспокоены оттоком украинских заробитчан в Германию.

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