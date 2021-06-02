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С массовым применением авиации: РФ объявила план учений Запад 2021

Россия объявила о планах касательно стратегических военных учений Запад 2021. В частности, будет четыре тысячи военных и большое количество авиации. Тренировку ежегодно РФ проводит совместно с Беларусью.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что во время них будет создано сложную воздушную ситуацию. Также планируется массовое применение авиации.

Соответствующие маневры пройдут с 10 по 16 сентября 2021 года.

Накануне сообщали, что они охватят пять белорусских полигонов. Между тем будут отрабатывать боевые действия в условиях города.

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Российская агрессия возле границ

Представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму до сих пор находятся до 100 тыс. российских военнослужащих.

Также он отметил, что наращивание РФ войск свидетельствует о ее неизменном намерении продолжать вооруженный конфликт с Украиной.

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