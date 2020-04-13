Из тотального карантина нужно выходить немедленно — немецкий врач

Из тотального карантина надо выходить немедленно, нет времени ждать вакцины, — так считает немецкий эпидемиолог Александр Кекуле, который предсказал эпидемию коронавируса в Европе и еще в январе призвал Ангелу Меркель начать массовую проверку туристов.

Теперь же врач убежден: остановка всего может повредить больше, чем сам вирус. И предлагает план выхода из карантина. Пожилые люди должны соблюдать изоляцию. А тем, для кого нет 50, надо дать возможность переболеть и выработать иммунитет.

В то же время, нельзя забывать о соблюдении дистанции, гигиены и масочного режима, особенно в помещениях. Но прежде всего, по мнению Кекуле, стоит открыть сады и школы, ведь дети наименее уязвимы.

Кстати, похожий план правительства представили и британские ученые. Они предлагают сначала вывести на работу тех, кому до 30. С другой стороны, ученые еще не пришли к согласию относительно того, как вирус влияет на молодых.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему в Италии коронавирус стал трагедией и как его сдерживает Германия.

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