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Изоляторы в школе и гибридное обучение: 1 сентября в Польше

В Польше, где проживают более миллиона украинцев, ученики идут в школу, несмотря на эпидемию. Там тоже растет количество больных, поэтому Министерство образования ориентирует директоров школ на традиционное обучение в классах, но с обеспечением необходимых санитарных норм.

Рекомендуется ограничить движение детей в школе, а каждого ученика сажать отдельно. На переменах, в коридорах учителя будут следить, чтобы дети сохраняли дистанцию.

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Учебные заведения должны иметь изоляторы. Кое-где, процесс обучения будет гибридным. Решать будут в зависимости от ситуации и возможностей каждой школы.

Предполагается, что в случае ухудшения, школы пойдут снова на дистанционное обучение. Поэтому, например, в Кракове, местный отдел образования тесно сотрудничает с компанией Microsoft, которая бесплатно предоставляет программы и устроит осенью лекции для учителей.

День знаний в Украине

Начало учебного года пришлось на вторник, 1 сентября. Школьники впервые за полгода сядут за парты, однако процесс обучения уже не будет предыдущим.

Как Украина празднует День знаний 2020 в условиях карантина и какие школы не выйдут сегодня на обучение.

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