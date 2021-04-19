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Израиль отменил ограничения, а Германия продлила карантин: коронавирус в мире

Израиль впервые ослабил карантинные ограничения, введенные год назад. Также отменяют некоторые ограничения в Великобритании и США.

В то же время Германия и Турция решила продлить карантин. Однако плохая Covid-ситуация сейчас в Индии.

Страна является лидером по распространению коронавируса в мире. Накануне там зафиксировали 273 тыс. заражений. Умерли от болезни 1,6 тыс. человек.

В столице Индии Нью-Дели вводят жесткий шестидневный локдаун.

Большинство людей просят не выходить из дома и работать удаленно. В то же время магазины, торговые центры и спортзалы будут закрыты.

Также в Турции ежедневно фиксируют больше 50 тыс. новых заражений. В стране как минимум до середины мая будет действовать локдаун.

Между тем в Польше после трех недель ограничений открылись детсады. Впоследствии заработают ясли и другие дошкольные учреждения.

Однако в стране все равно продолжат локдаун минимум на неделю из-за большой волны госпитализаций.

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Между тем в Израиле с воскресенья людям позволят ходить на улицах без масок. Ведь в стране вакцинировали уже более 80% взрослого населения.

Кроме того, полноценно возобновят работу детские сады и школы. Но в помещении дети должны быть в масках.

В США одной дозой уже вакцинировали половину взрослого населения (более 130 млн человек).

А Новая Зеландия и Австралия впервые за год восстановили между собой авиасообщение.

Коронавирус в Бразилии

Кроме того, в Бразилии женщин призвали не планировать беременность из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и распространения нового штамма.

В то же время страна продолжает быть эпицентром распространения вируса.

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