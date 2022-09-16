Изюм был устелен телами убитых: появились новые жуткие подробности

В деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел на массовом захоронении.

Правоохранители разыскали стихийное кладбище, где во время оккупации закапывали погибших. Среди них – убитые русскими снарядами, замученные, есть семья с маленьким ребенком. На большинстве деревянных крестов нет табличек с именами умерших, людей закапывали прямо под номерами.

В Минреинтеграции уже заявили — количество жертв РФ в Изюме может быть больше, чем в Буче.

Журналистка Фактов ICTV Татьяна Доцяк рассказала, что на окраине Изюма прямо посреди леса — сотни крестов. На них написаны цифры, которыми россияне обозначали жертв собственных преступлений.

По информации правоохранителей, на стихийном кладбище похоронены 445 гражданских. Также найдена братская могила, где были закопаны 17 украинских военных.

Эксперты начали эксгумацию тел только 16 сентября, ведь оккупанты могли заминировать территорию. Людей закапывали без гробов, прямо в мешках.

По словам журналистки, тело первой жертвы, которое получила следственно-прокурорская группа, свидетельствует о страшных муках, которые пережили изюмчане во время российской оккупации. На руках и ногах погибшего мужчины — следы пыток. Вероятно, мужчину душили.

– В первой могиле на шее трупа веревка, со следами насильственной смерти. Мы уже установили, что также людей убивали во время артиллерийских обстрелов РФ или ракетных ударов, — отметил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.

Кроме того, рядом с массовым гражданским захоронением обнаружили братскую могилу военных Вооруженных сил Украины. Детали смерти установят эксперты.

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