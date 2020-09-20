Идут в декретные отпуска и вдохновляют своих детей на победы: Международный день отца 2020
Сегодня Украина празднует Международный день отца. Это неофициальный праздник, в третье воскресенье сентября.
Современные отцы идут в декретные отпуска, не хуже женщин умеют менять памперсы и часто становятся движущей силой для своих детей.
Украина знает истории, когда папы воспитывают гениев, чемпионов, вундеркиндов. Дарья Билодид — самая молодая в мире чемпионка мира по дзюдо или 11-летняя Кира Макогоненко — чемпионка Украины по боксу.
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Своим успехам они обязаны своим отцам, которые тренируют и вдохновляют. А в Харькове живет папа музыкального вундеркинда Николая Мирошниченко — его скорости игры на рояле мог бы позавидовать сам Шопен, а за один год он изучил более сотни музыкальных произведений.
Врачи пророчили парню полный паралич и короткую жизнь, и только благодаря папе он не только выжил, но и стал одним из самых перспективных музыкантов мира.
Всенародный день отца — история праздника
Всенародный день отца празднуют в третье воскресенье сентября, а именно 20 сентября. Этот праздник начали в США в 1966 году.
В 2020 году Всенародный день отца приходится на 20 сентября. В этот день обычно устраивают праздничные мероприятия, чтобы подчеркнуть важность роли отца в воспитании ребенка.