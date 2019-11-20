Йогурт без наполнителя на кухне: что можно приготовить

В мире ритуалы с длительного приготовления пищи уходят в прошлое, желание здорово питаться все актуальнее в мире и в Украине. Полезно, вкусно, быстро, самостоятельно – становится трендом среди украинцев. Это и легкие перекусы, и блюда, которые готовят на собственной кухне, в частности, с использованием белых йогуртов. Помогают и советы диетологов.

– Рецептов с белым йогуртом немало. Скажем, взбить в блендере с ним огурец с молотой зеленью и специями и чесноком по вкусу – и получите смузи. А летом он может быть основой для холодного борща. Есть множество вариантов из белого йогурта – это и соусы к салатам, рыбы и мяса, а также целый калейдоскоп десертов и даже тортов, – отметила врач-диетолог Светлана Фус.

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Интерес украинцев не только утолить голод, но и здорово питаться учитывают и производители кисломолочной продукции, – говорят в компании Молокия.

– Производителям кисломолочной продукции, и, в частности, компании Молокия, не равнодушны стремления украинцев к здоровому питанию. Поэтому мы особое внимание уделяем качеству и безопасности продукции, в частности, белого йогурта, который не должен иметь никаких наполнителей и может становиться здоровой основой для разнообразия питания, – говорит шеф-повар компании Молокия Юлия Прихода.

Сэкономить время и здорово питаться может помочь и белый йогурт в составе различных блюд, – считают специалисты по здоровому питанию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что йогурт снижает риск развития рака у мужчин.

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