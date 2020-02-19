Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Кабмин не успел. Преподаватели четырех художественных академий с января без зарплат

Без зарплат, стипендий и с долгами за коммуналку – художественные академии Украины с 1 января не получили ни копейки из бюджета. Все потому, что Кабмин планировал перевести художественные вузы из подчинения Минобразования в Министерство культуры. Планировал, но не успел это сделать.

Именно поэтому четыре мощные академии искусств Харькова, Львова, Закарпатья и Киева фактически зависли в воздухе – Минобразования финансировать их уже не может, а Минкульт пока что не может.

Анна, будущая дизайнер, учится в харьковской академии искусств. Стипендия повышенная – 1900 грн. Вот только с нового года от государства не получила ничего. И таких здесь – полтысячи студентов.

Из-за нехватки денег страдает и образовательный процесс.

За электричество, воду и отопление платят из своих спецфондов, которые должны идти на развитие учреждения, говорят в Харькове.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Прикарпатье и Ровенщине огромные долги по зарплате – люди голодают.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шесть рабочих дней и месячный отпуск. Какие изменения предусматривает новый Трудовой кодекс
Шесть рабочих дней и месячный отпуск. Какие изменения предусматривает новый Трудовой кодекс
Ротации в Кабмине на этой неделе не планируются – Арахамия
Ротации в Кабмине на этой неделе не планируются – Арахамия
KPI председателей ОГА: Кабмин устроит “соревнование” между регионами
KPI председателей ОГА: Кабмин устроит “соревнование” между регионами
Реальная зарплата в 2020 вырастет на 8-9% – Николайчук
Реальная зарплата в 2020 вырастет на 8-9% – Николайчук
Рекордный рост ВВП, зарплат и пенсий: отчет Кабмина Гончарука за 2019 год
Рекордный рост ВВП, зарплат и пенсий: отчет Кабмина Гончарука за 2019 год
Рада рассмотрит отчет Кабмина и заслушает Скалецкую 21 февраля – Разумков
Рада рассмотрит отчет Кабмина и заслушает Скалецкую 21 февраля – Разумков
За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 млрд
За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 млрд
Перепись населения на Донбассе и в Крыму хотят провести с помощью спутника
Перепись населения на Донбассе и в Крыму хотят провести с помощью спутника

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка