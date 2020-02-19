Кабмин не успел. Преподаватели четырех художественных академий с января без зарплат

Без зарплат, стипендий и с долгами за коммуналку – художественные академии Украины с 1 января не получили ни копейки из бюджета. Все потому, что Кабмин планировал перевести художественные вузы из подчинения Минобразования в Министерство культуры. Планировал, но не успел это сделать.

Именно поэтому четыре мощные академии искусств Харькова, Львова, Закарпатья и Киева фактически зависли в воздухе – Минобразования финансировать их уже не может, а Минкульт пока что не может.

Анна, будущая дизайнер, учится в харьковской академии искусств. Стипендия повышенная – 1900 грн. Вот только с нового года от государства не получила ничего. И таких здесь – полтысячи студентов.

Из-за нехватки денег страдает и образовательный процесс.

За электричество, воду и отопление платят из своих спецфондов, которые должны идти на развитие учреждения, говорят в Харькове.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Прикарпатье и Ровенщине огромные долги по зарплате – люди голодают.

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