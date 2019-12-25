Кабмин провел экстренное заседание по газу

Кабмин накануне вечером собрался на экстренное заседание в закрытом режиме, без прессы.

Чиновники повысили социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью, а также приняли решение, которое позволит местным властям уменьшить плату за тепло до 30%. Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Алексей Гончарук.

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А вот народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что чиновники собрались для обсуждения газового контракта. Ведь на завтра запланирована встреча руководителей Нафтогаза и Газпрома.

Проекты документов, подготовленные сторонами, различаются, но подписать нужно один общий вариант, – пояснил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Действующий 10-летний контракт заканчивается через семь дней.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что Кабмин принял постановление, позволяющее снизить тарифы на тепло в декабре на 300-400 грн.

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