Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— Прямое включение из Генассамблеи ООН;
— Обстрел Херсонщины 20.09.2023: оккупанты сбросили 5 авиабомб;
— Последствия удара по Запорожью – репортаж;
— В ГУР опровергли информацию о смерти Кад*рова;
— Арестованный вертолет экснардепа Жеваго передали ВСУ;
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