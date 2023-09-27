Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Кадры спецоперации в Донецкой области и сложная судьба переселенки… Новости ICTV за 27.09.2023
— ВСУ продолжают наступление — на каких направлениях преуспевают;
— Спасение единственного жителя села в Донецкой области — кадры спасательной операции;
— История переселенки из Херсонской области, потерявшей свой дом и мужа на войне;
— Украина запускает рынок услуг по гуманитарному разминированию;
— 1 октября 2023 года – масштабная минута молчания.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 16:00 (27.09.2023).
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.