Календарь выходных в декабре: когда будут отдыхать украинцы (ИНФОГРАФИКА)
23, 24 и 25 декабря украинцы будут отдыхать по случаю католического Рождества.
Правда, субботу перед этим, 22 декабря – официальный рабочий день. Поработать еще придется в субботу 29. Уже с 30 три выходных подряд на Новый год.
Всего в декабре в Украине будет 11 выходных вместе с праздниками.
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Ранее Факты ICTV писали о выходных в Украине на Новый год 2019 и январь.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-12
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