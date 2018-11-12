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Календарь выходных в декабре: когда будут отдыхать украинцы (ИНФОГРАФИКА)

23, 24 и 25 декабря украинцы будут отдыхать  по случаю католического Рождества.

Правда, субботу перед этим, 22 декабря – официальный рабочий день. Поработать еще придется в субботу 29. Уже с 30 три выходных подряд на Новый год.

Всего в декабре в Украине будет 11 выходных вместе с праздниками.

Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)

Ранее Факты ICTV писали о выходных в Украине на Новый год 2019 и январь.

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