Kalush Orchestra сегодня выступит на Евровидении 2022

Группа Kalush Orchestra сегодня выступит в первом полуфинале конкурса Евровидение в Турине. В ходе жеребьевки украинцы получили номер 6.

На открытие участники группы пришли в черной одежде и держали в руках желто-голубые флаги.

Букмекеры уже назвали украинскую группу фаворитом Евровидения. Вероятность победы – 45%.

Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. Гранд-финал намечен на 14 мая.

Песня Stefania, которую будет представлять группа, посвящалась маме. Но сейчас ее воспринимают как Украина — моя мама. Группа надеется, что своим выступлением помогут сделать украинскую музыку популярной по всему миру.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.