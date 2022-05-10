Kalush Orchestra сегодня выступит на Евровидении 2022
Группа Kalush Orchestra сегодня выступит в первом полуфинале конкурса Евровидение в Турине. В ходе жеребьевки украинцы получили номер 6.
На открытие участники группы пришли в черной одежде и держали в руках желто-голубые флаги.
Букмекеры уже назвали украинскую группу фаворитом Евровидения. Вероятность победы – 45%.
Второй полуфинал конкурса состоится 12 мая. Гранд-финал намечен на 14 мая.
Песня Stefania, которую будет представлять группа, посвящалась маме. Но сейчас ее воспринимают как Украина — моя мама. Группа надеется, что своим выступлением помогут сделать украинскую музыку популярной по всему миру.
2022-05-10
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