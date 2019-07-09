Лужи в Белом доме и заблокированы авто: ливни подтопили Вашингтон

Вашингтон затопило после сильного ливня. Подтоплено даже Белый дом – в подвале президентской резиденции лужи, сообщают СМИ.

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Водители из-за внезапного дождь оказались заблокированными в собственных машинах, 15 авто пришлось эвакуировать. В пригороде американской столицы, в округе Арлингтон, залило одну из станций метро.

Тысячи людей остались без электричества. Потоки воды залили дворы частного сектора. Из-за наводнения закрыли Национальный архив США. Ливень повлиял и на работу железной дороги и аэропорта Рональда Рейгана – рейсы задерживали более чем на час.

Напомним, в Харькове затопило станцию метро Московский проспект. Инцидент произошел утром в четверг, 27 июня.

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