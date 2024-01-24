Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Канада начнет обучать украинских пилотов на F-16 уже… | Новости Факты ICTV за 24.01.2024
— В Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет ИЛ-76.
— Сводка Генштаба 24.01.2024.
— Накануне оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли 5 человек.
— Ситуация на Восточном направлении.
— Обстрел Харькова 24.01.2024: под завалами нашли еще одну жертву.
— Сегодня — День внешней разведки Украины.
— Сегодня в Ужгороде встретились премьеры — Украины и Словакии.
— Канада начнет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
— Сегодня создадут общественный совет, который должен поддерживать предпринимателей.
— Документальная лента 20 дней в Мариуполе будет бороться за кинопремию Оскар.
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