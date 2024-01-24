Канада начнет обучать украинских пилотов на F-16 уже… | Новости Факты ICTV за 24.01.2024

— В Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет ИЛ-76.

— Сводка Генштаба 24.01.2024.

— Накануне оккупанты обстреляли Херсонскую область: погибли 5 человек.

— Ситуация на Восточном направлении.

— Обстрел Харькова 24.01.2024: под завалами нашли еще одну жертву.

— Сегодня — День внешней разведки Украины.

— Сегодня в Ужгороде встретились премьеры — Украины и Словакии.

— Канада начнет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

— Сегодня создадут общественный совет, который должен поддерживать предпринимателей.

— Документальная лента 20 дней в Мариуполе будет бороться за кинопремию Оскар.

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