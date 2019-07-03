Канонада на окраинах Марьинки: как российские боевики воплощают в жизнь Минские соглашения

На передовой за минувшие сутки один украинский военный получил боевые травмы. Зато по данным разведки, уничтожен один боевик и двое ранены. В общем враг 13 раз обстрелял позиции вооруженных сил.

Слышно канонаду взрывов где-то на окраинах Марьинки, вот так звучит режим тишины в Донбассе, и это не стрелковое оружие. Стучит, то действительно трудно.

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Артем спокойно рассказывает каким вооружением российские боевики воплощают в жизнь Минские соглашения. Мирный план обычно имеет звук свиста пуль и время от времени грохота артиллерии. Казалось при таких условиях легко поддаться панике. Но бойцы на передовой уже привыкли, для них это обычные будни войны.

Владимир пошел в Вооруженные силы, только стал совершеннолетним. На срочную службу не взяли, поэтому решил идти сразу на фронт в бригаду королевской пехоты. На передовой уже 4 месяца, о своем решении не жалеет.

А это уже соседняя позиция, именно по ней боевики открыли прицельный огонь. На фронте действует правило жизни – или ты или тебя, поэтому командир дает приказ на уничтожение врага.

Работа наших бойцов оказалась эффективно. У врага сдетонировал боекомплект. По предварительной информации нескольких оккупантов уничтожено.

Напомним, вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате обстрела погиб один военный, двое травмированы.

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