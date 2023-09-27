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Карательные отряды оккупантов в Скадовске | Переговоры о вступлении в ЕС! Новости Факты ICTV за 27.09.2023

— Зеленский сообщил свежие данные с фронта;

— Тарнавский заинтриговал новостями на Таврическом направлении;

— Николаевская область после российского нашествия: репортаж из деоккупированного села Максимовка;

— Карательные отряды в Скадовске: оккупанты беспощадно борются с Движением “Жовта стрічка”;

— Джон Гербст: поддержка Украины отвечает американским интересам – это должен понять народ США;

— Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре;

— 1 октября 2023 года – масштабная минута молчания;

— Исцеляют травмы войны: творческие волонтеры проводят занятия для детей в Ужгороде.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 14:30 (27.09.2023).

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