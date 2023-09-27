Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Карательные отряды оккупантов в Скадовске | Переговоры о вступлении в ЕС! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— Зеленский сообщил свежие данные с фронта;
— Тарнавский заинтриговал новостями на Таврическом направлении;
— Николаевская область после российского нашествия: репортаж из деоккупированного села Максимовка;
— Карательные отряды в Скадовске: оккупанты беспощадно борются с Движением “Жовта стрічка”;
— Джон Гербст: поддержка Украины отвечает американским интересам – это должен понять народ США;
— Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в декабре;
— 1 октября 2023 года – масштабная минута молчания;
— Исцеляют травмы войны: творческие волонтеры проводят занятия для детей в Ужгороде.
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