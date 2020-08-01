Карантин дал возможность хорошо подготовиться: как в Украине проходит ВНО 2020

С 2008 года введено ВНО — как обязательное, а два года назад внешнее независимое оценивание — сделали для магистров отдельных специальностей. В этом году в ВНО — 447 рекордсменов.

Именно столько будущих абитуриентов получили наивысший результат — 200 баллов по одному или нескольким предметам.

Алексей один из тех, кого называют победителями ВНО. Он получил 200 баллов по математике. Говорит, на высокий результат был нацелен сразу, однако высший балл стал для него и семьи приятной неожиданностью. С репетиторами не занимался, потому что у него была крутая учительница.

Харьков в этом году поразил результатам ВНО. Три десятка учеников сдали тесты на максимальные 200 баллов. Илья Демиденко из харьковского 173-го лицея хвастается золотой медалью. У него в табеле — ни одной десятки. То, что ВНО по любимой физики составит на максимальные 200 баллов даже не сомневался, потому что готовился еще с 7 класса. Мечта вступить в физико-технический факультет университета Каразина уже в кармане, говорит, теперь новые горизонты — овладеть ядерной физикой.

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А на Прикарпатье живет парень Саша Люклян — выпускник обычной школы в горном поселке Перегинское. И он единственный на всю Украину составил ВНО на рекордное количество баллов — с 800 возможных получил 795. Парень хорошо учился всегда, а вот карантин дал возможность хорошо подготовиться к ВНО.

В этом году, говорят в МОН, результаты ВНО значительно лучше, чем в прошлом году. Есть 447 рекордсменов.

Поступление 2020

Из-за карантина вступительную кампанию 2020 перенесли на август.

Для абитуриентов, которые поступают на основе полного среднего образования – на бакалавра и магистра – она начнется 1 августа с регистрации электронных кабинетов.

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