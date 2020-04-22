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Факты / Видео / Украина / Общество

Карантин не помеха: в Киеве пенсионеры устроили очереди возле банков и почты

В Киеве возле банков и почтовых отделений уже несколько дней собираются огромные очереди. В толпах в основном пенсионеры, которым Кабмин вообще рекомендовал самоизолироваться дома и не выходить на улицу. Они получают пенсии, платят за коммуналку и кредиты.

Так что некоторые отделения не работают, а в помещение запускают по двое-трое клиентов, пожилые люди в очередях стоят по 2-3 часа. Подробнее о ситуации смотрите в сюжете Натальи Кулик.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 130 тыс. человек по всей Украине посетили церковь на Пасху, несмотря на карантин.

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