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Факты / Видео / Украина / Общество

Карантин в регионах: церкви и рынки закрывают, людей дезинфицируют прямо на улице

На Буковине власть особенно переживает за медиков. В регионе сейчас больше всего больных. Каждый шестой — медик. И хотя большинство переносит болезнь без осложнений, работать больные врачи не могут. Поэтому нагрузка на медперсонал и больницы увеличивается.

В Днепре начинают дезинфицировать одежду прямо на людях. Возле облсовета появился специальный тоннель. Все желающие могут пройти сквозь него и обеззаразиться. В течение 10 секунд автоматически распыляется дезраствор на основе коллоидного серебра. Он полностью безопасен для человека.

На Ровенщине в праздничные выходные внедряется особый режим передвижения. Людей просят не выходить из дома без крайней необходимости. Подробнее о ситуации в регионах смотрите в сборном сюжете наших журналистов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых ограничениях в регионах.

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