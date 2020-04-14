Карантин в Украине: экстремальной ситуации с обеспечением продуктами не ожидается

Экстремальной ситуации с обеспечением продовольствием в Украине не предвидится. Очевидно, что после первой волны паники, украинцы это поняли, потому что уже не скупают продукты тележками.

Промышленность работает и Факты в этом убедились — посетили несколько предприятий, чтобы проверить производственный процесс.

Молоко, масло, хлеб — производство непрерывное и все стерильно. Правда, хлебники не исключают повышение цен на буханку. Подробности в сюжете Кристины Величанской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему и на сколько выросли цены на продукты.

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