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Карантин ударил по аэропортам: Киев может не пережить кризис, Борисполь страдает от убытков

До карантина из аэропорта Киев поднималось в небо 50 самолетов в сутки. Сейчас имеют лишь несколько грузовых рейсов в неделю. Регулярное авиасообщение прекратилось еще в марте из-за пандемии. Пассажирские борты лишь изредка делают технические облеты.

Из двух тысяч работников аэропорта на работу ходят только сто. Другие — в отпуске за свой счет. Аэропорт вдвое сократил расходы, но и это не спасло.

Основной терминал D аэропорта Борисполь ради экономии законсервировали. 90% сотрудников аэропорта сидят дома, но получают 2/3 зарплаты.

Чтобы оправиться от коронакризиса, главные воздушные ворота страны заняли в банке $10 млн. Количество вылетов уменьшилось в пять раз. Это в основном грузовые и спецрейсы.

По самым оптимистическим прогнозам, и Киев, и Борисполь до конца года возобновят лишь треть предыдущих перевозок. А вся авиационная отрасль будет выбираться из кризиса минимум два года. Подробности — в сюжете Татьяны Наконечной.

Украина возобновляет авиасообщение с 15 июня. Речь идет как и о внутренних рейсах, так и международных.

Об это рассказал глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Он отметил, что внутреннее авиасообщение возобновят несколько раньше.

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