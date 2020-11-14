Карантин выходного дня для культуры: переживут ли ограничения кинотеатры и музеи

Из-за карантина выходного дня кинотеатры под угрозой закрытия. Не менее страдают театры и музеи, ведь основной доход имеют именно на выходных.

С марта сфера культуры и туризма уже потеряла 2% ВВП, или более 80 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Поэтому сейчас Минкульт готовит предложение по режиму финансовых компенсаций. В правительстве говорят – с компенсациями еще разбираются.

Пока тем заведениям, которые в частных руках, могут предложить воспользоваться программой 5-7-9 или же обратиться в Торгово-промышленную палату, чтобы получить справку о форс-мажорных обстоятельствах.

Более конкретные предложения еще нарабатывают. Отмечается, что карантин выходного дня вынужденная и необходимая мера.

Коронавирус в Украине

12 524 положительных теста за сутки — количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 14 ноября увеличилось до 525 176. Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.

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