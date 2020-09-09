Карантинные зоны в Украине: в Ивано-Франковске несмотря на запрет курсируют автобусы и поезда

Ивано-Франковск в красной карантинной зоне уже вторую неделю. А это значит, что автобусное и железнодорожное перевозки табу. Впрочем, не все так просто. На самом деле и поезда, и автобусы работают, но со своими нюансами.

Местные жители признаются, что отныне на междугородные и пригородные поезда только пришлось садиться в других местах, а иногда, чтобы сесть на поезд Ивано-Франковск-Киев нужно ехать за 30 км от областного центра.

Внутри железнодорожного вокзала в городе пусто. При входе измеряют температуру, кассы разделены, пространство прозоновано. В таком режиме работают с 31 августа. Однако некоторые пассажиры все же сдают билеты из-за неудобства пересадок.

Автобусы тоже ходят в обычном режиме, правда с табличкой спецперевозки. Таким образом водители обходят ограничения. Но уверяют, что всё с соблюдением карантинных правил.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что местные власти должны защищать здоровье граждан и не пренебрегать правилами, чтобы понравиться людям перед местными выборами.

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