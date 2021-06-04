Картину Марчука Золотая ночь продали за рекордную сумму

Картину украинского художника Ивана Марчука Золотая ночь продали с аукциона почти за $100 тыс. Это рекордная стоимость, которую когда-либо ценители искусства платили за произведение украинского художника.

Иван Марчук написал картину Золотая ночь в 1981-м году. Выполнена она в уникальном стиле автора — плентализм.

В основе произведения искусства лежит романтический пейзаж заката над украинским селом у реки. Стартовая цена картины $30 тыс, за лот боролись семь коллекционеров.

Иван Марчук вошел в 100 гениев современности

Украинский художник Иван Марчук попал в рейтинг 100 гениев современности, который заключила британская газета The Daily Telegraph.

Всего в творчестве художника несколько тысяч картин, пока большинство из них находятся в Украине. Украинские поклонники любят картины Марчука за созвучное видение нашей земли, близкие взгляды, образы и мысли.

Фото: Минкульт

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