Картину Марчука Золотая ночь продали за рекордную сумму
Картину украинского художника Ивана Марчука Золотая ночь продали с аукциона почти за $100 тыс. Это рекордная стоимость, которую когда-либо ценители искусства платили за произведение украинского художника.
Иван Марчук написал картину Золотая ночь в 1981-м году. Выполнена она в уникальном стиле автора — плентализм.
В основе произведения искусства лежит романтический пейзаж заката над украинским селом у реки. Стартовая цена картины $30 тыс, за лот боролись семь коллекционеров.
Иван Марчук вошел в 100 гениев современности
Украинский художник Иван Марчук попал в рейтинг 100 гениев современности, который заключила британская газета The Daily Telegraph.
Всего в творчестве художника несколько тысяч картин, пока большинство из них находятся в Украине. Украинские поклонники любят картины Марчука за созвучное видение нашей земли, близкие взгляды, образы и мысли.
Фото: Минкульт