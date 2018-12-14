Картины украинского художника Анатолия Криволапа покупают за 186 тыс. долларов

Его картины покупают в Великобритании, США и Германии. Хранят в музейных и частных коллекциях. Анатолий Криволап один из самых известных современных украинских художников. Сегодня в Киеве открылась выставка художника. Картины поражают, прежде всего, яркими цветами.

В основе живописи Анатолия Криволапа – любовь к украинской природе. А ключевой образ лошадь – узнаваемая во всем мире визитная карточка художника. Жеребец на полотнах, как символ свободы, и скорости.

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Криволап, один из самых дорогих украинских художников. Картину Конь. Ночь на лондонском аукционе купили за 186 тыс. долларов. Именно репродукция этой работы украсила новую платежную карточку государственного Сбербанка.

На выставке Анатолий Криволап представил и несколько новых работ. Увидеть все можно в Киевском музее истории. Экспозиция будет работать до 19 января.

До слова, у Львові стартував 17-й Міжнародний фестиваль оперного мистецтва – один із найдавніших в країні. Цієї осені він стане наймасштабнішим.

Опубликовано Декабрь, 14 в 11:23



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