Каша и оладьи: два варианта вкусного и полезного завтрака

Надоели однообразные завтраки? Мы выбрали для вас два лучших рецепты. Эти простые завтраки мы приготовим за считанные минуты.

Льняная каша с ягодами и бананом

Поэтому, начнем с каши. Для приготовления нам потребуется: семена льна (перемолотая в блендере), молоко, банан и мед. И пусть слово каша – не напоминает вам не вкусную еду с детства. Убеждаем – это, настоящая вкуснятина. Берем только четыре столовые ложки перемолотого семени льна. Его нужно залить кипятком на несколько минут.

Пока варится наша каша, буквально четыре – пять минут, мы режем банан. Впрочем, украсить можно любыми фруктами на ваш вкус. В кашу добавляем одну чайную ложку меда и тщательно перемешиваем.

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Овсяная оладья

Дешево, вкусно и сердито. Нам понадобятся: овсяные хлопья – 120 г, два яйца и молоко – только 50-70 мл. И для украшения и вкуса – черника, банан и сметана. В овсяные хлопья мы вбиваем яйцо, наливаем молоко и тщательно перемешиваем в блендере.

Далее – смазываем сковородку маслом и выкладываем нашу смесь. Жарим две минуты с каждой стороны. А тем временем нарезаем банан, готовим ягоды и одну ложку сметаны – для украшений.

Выкладываем оладьи на тарелку, смазываем сметаной и украшаем бананом с ягодами.

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