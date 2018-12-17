Каша из песка и снега и массовые ДТП: Волынь засыпало снегом

Волынь засыпало снегом. Осадки не утихали в течение дня. Было сложно ездить, ходить, правда в травмпунктах пока спокойно.

Снегоуборочная техника не справлялась – на весь Луцк работало всего 6 машин. А на некоторых трассах за городом – ее вообще никто не видел.

За несвоевременно расчищеные пути патрульные будут наказывать тех, в чьем подчинении эти дороги. Штрафы – от тысячи гривен. Между тем, призывают водителей не спешить и соблюдать дистанцию, а пешеходов – не выбегать на дорогу, даже на зебре.

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Коммунальщики оправдываются: пути чистят с 5 утра. Но на дорогах – каша из песка та снегу.

Случилось несколько ДТП, один водитель травмировался. Грузовики из кювета доставали спецтехникой. Снег идет до сих пор, но уже меньше. И уже сегодня осадки прекратятся, прогнозируют синоптики.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Виннице коммунальщик проучил героя парковки.

Опубликовано Декабрь, 17 в 11:57



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