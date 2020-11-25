Кассовые аппараты для ФЛП: почему предприниматели против и чем важен закон

С 1 января 2021 года малый бизнес должен будет пользоваться кассовыми аппаратами или аналогичными приложениями в смартфоне так называемыми РРО — регистраторами расчетных операций.

Первыми фискализацию должны ввести рисковые группы — интернет-магазины, ювелирные магазины, рестораны, туроператоры, гостиницы и фирмы, оказывающие платные услуги в сфере здравоохранения. Для остальных правило заработает с 1 апреля 2021 года.

Предприниматели против фискализации и даже выходили на протесты. Они убеждены, что введение кассовых аппаратов обременит бизнес дополнительными расходами, особенно когда он истощен пандемией.

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Однако большинство экономистов фискализацию называют европейской практикой, которая защищает права покупателей. Они признают, что пандемия действительно не лучшее время, но рано или поздно это придется сделать.

Ведь после введения системы честные предприниматели не пострадают, но исчезнут схемы, по которым бизнес обманывает государство.

Между тем премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовят альтернативный законопроект, который учтет интересы предпринимателей.

17 ноября Верховная Рада Украины отказалась отсрочить на год обязательное применение кассовых аппаратов для предпринимателей.

Поэтому пользоваться ими придется малому бизнесу с 1 января.