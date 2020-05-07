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Факты / Видео / Украина / Общество

Кассиры без масок, пекари без перчаток — массовые нарушения в супермаркетах Киева

Соблюдают ли масочный режим в столичных супермаркетах? Оказалось — продавцы нарушают закон.

Маски носят на подбородке работники зала и кассиры. Без них и без перчаток работают пекари и мясники. И такие нарушения карантина в большинстве магазинов.

Если маска не закрывает нос — она не защищает от вирусов, к тому же, в условиях карантина для работников сферы обслуживания отсутствие средств защиты недопустимо.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Закарпатье у работника супермаркета обнаружили коронавирус.

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