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Катастрофа самолета МАУ в Иране: почему тормозится расследование и накажут ли виновных

Никаких сдвигов в расследовании сбивания в небе над Тегераном самолета Международных авиалиний Украины за три месяца нет.

Более того, иранские политики уверяют: военные действовали правильно и никого наказывать не будут. Такое заявление не осталось незамеченным украинским МИД.

Наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в МИД Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения и отметили, что Украина не позволит избежать ответственности за гибель людей.

Подробнее в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что военные Ирана рассказали как сбили самолет МАУ.

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