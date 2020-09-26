Катастрофа под Харьковом не первая. Самые масштабные крушения с военными
Подобная авиакатастрофа с военным самолетом в Харьковской области АН-26 произошла не впервые. Восемь лет назад 22 сентября на аэродроме Чугуев погиб курсант третьего курса Харьковского университета воздушных сил — Николай Наконечный.
Это было во время тренировки. Самолет Л-39 упал сразу как только набрал высоту. По результатам расследования, трагедия произошла из-за ошибки пилота.
В общем, по разным данным, с начала девяностых годов во время военных учений в Украине случилось не менее 25 авиакатастроф. В частности, и во время тренировочных полетов пограничников, армейцев и правоохранителей. В результате погибло более полусотни пилотов, членов экипажа и курсантов. Но самые масштабные крушения с военными в украинском небе возникали за последние 5 лет.
За время войны на Донбассе российско-оккупационные войска сбили 18 наших самолетов и вертолетов. Погибло 93 военных. Самая масштабная трагедия произошла 14 июня 2014 года. Тогда у Луганского аэропорта оккупанты сбили украинский самолет ИЛ-76. На его борту находились 49 десантников. Все они погибли.
Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом
Самолет Ан-26 упал под Чугуевом и загорелся вечером 25 сентября. На борту было 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов).
Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек. По состоянию на 10.50 пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер.
На месте катастрофы развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.
26 сентября в Украине объявлен Днем траура.