Катастрофа под Харьковом не первая. Самые масштабные крушения с военными

Подобная авиакатастрофа с военным самолетом в Харьковской области АН-26 произошла не впервые. Восемь лет назад 22 сентября на аэродроме Чугуев погиб курсант третьего курса Харьковского университета воздушных сил — Николай Наконечный.

Это было во время тренировки. Самолет Л-39 упал сразу как только набрал высоту. По результатам расследования, трагедия произошла из-за ошибки пилота.

В общем, по разным данным, с начала девяностых годов во время военных учений в Украине случилось не менее 25 авиакатастроф. В частности, и во время тренировочных полетов пограничников, армейцев и правоохранителей. В результате погибло более полусотни пилотов, членов экипажа и курсантов. Но самые масштабные крушения с военными в украинском небе возникали за последние 5 лет.

За время войны на Донбассе российско-оккупационные войска сбили 18 наших самолетов и вертолетов. Погибло 93 военных. Самая масштабная трагедия произошла 14 июня 2014 года. Тогда у Луганского аэропорта оккупанты сбили украинский самолет ИЛ-76. На его борту находились 49 десантников. Все они погибли.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом

Самолет Ан-26 упал под Чугуевом и загорелся вечером 25 сентября. На борту было 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов).

Число погибших в авиакатастрофе в Харьковской области увеличилось до 26 человек. По состоянию на 10.50 пострадавший, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер.

На месте катастрофы развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

26 сентября в Украине объявлен Днем траура.

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