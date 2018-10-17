Катастрофа Су-27: правоохранители назвали причины

В Винницкой области разбился военный истребитель СУ-27. По последним данным на борту самолета были боеприпасы, которые могли сдетонировать. Правоохранители считают это одной из вероятных причин катастрофы.

Начальник полиции Винницкой области заявил, что всю ночь на месте трагедии работали спасатели и правоохранители. Инцидент произошел накануне у села Уланов – это между городами Бердичев и Хмельник во время учений Чистое небо.

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И уже известно имя одного из пилотов – это Иван Петренко. Другой был американским военнослужащим. В то же время, в командовании ВВС заявили, что из-за трагического инцидента, учения прекращать не будут.

По словам свидетелей, перед падением самолет снизился почти вплотную к домам. После падения СУ-27 взорвался и сгорел дотла.

К слову, Факты ICTV сообщали об авиакатастрофе в Южном Судане.

Опубликовано Октябрь, 17 в 11:22



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