Катастрофа танкера Делфи в Одессе: уровень загрязнения и как поднимут судно
Танкер Делфи, который сел на мель у одесского пляжа, до сих пор остается в воде.
Как только закончится непогода на море, работники экологической службы Администрации морских портов Украины установят вокруг корабля заграждения, чтобы локализовать утечку топлива в море.
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После этого корпус исследуют водолазы на наличие пробоин, а если возможно, отремонтируют его и откачают воду.
Уже потом будут решать, как транспортировать корабль с пляжа. Сейчас концентрация нефтепродуктов в море превышена уже в 157 раз.
Состояние здоровья эвакуированных с судна моряков удовлетворительное. Капитана, который пострадал больше всех, выписали 23 ноября. Еще одного моряка, который на амбулаторном лечении, отпустят домой 24 ноября.
Напомним, Факты ICTV отслеживали хронологию событий, которая проходила с танкером Делфи. Как проходила спасательная операция судна Делфи смотрите в онлайн-трансляции.