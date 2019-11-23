Катастрофа танкера Делфи в Одессе: уровень загрязнения и как поднимут судно

Танкер Делфи, который сел на мель у одесского пляжа, до сих пор остается в воде.

Как только закончится непогода на море, работники экологической службы Администрации морских портов Украины установят вокруг корабля заграждения, чтобы локализовать утечку топлива в море.

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После этого корпус исследуют водолазы на наличие пробоин, а если возможно, отремонтируют его и откачают воду.

Уже потом будут решать, как транспортировать корабль с пляжа. Сейчас концентрация нефтепродуктов в море превышена уже в 157 раз.

Состояние здоровья эвакуированных с судна моряков удовлетворительное. Капитана, который пострадал больше всех, выписали 23 ноября. Еще одного моряка, который на амбулаторном лечении, отпустят домой 24 ноября.

Напомним, Факты ICTV отслеживали хронологию событий, которая проходила с танкером Делфи. Как проходила спасательная операция судна Делфи смотрите в онлайн-трансляции.

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