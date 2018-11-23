Катастрофа с оборудованием: проблемы медучреждений Николаева
В реанимации Николаева катастрофа с оборудованием. Не хватает жизненно необходимых аппаратов, а те, что есть, много лет уже работают без технического регламента и ломаются. В следующем году больницы получат на оборудование только десятую часть от необходимых денег.
В реанимационном отделении – только треть необходимой аппаратуры. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторов пациента, аппаратов, контролирующих глубину анестезии и кислородных концентраторов. Оборудование, хоть как-то работает, несмотря на нормы и регламент, медики вынуждены включать круглосуточно, чтобы спасать пациентов.
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На новое оборудование для реанимаций потребуется около 120 млн грн. В следующем году больницы второго уровня помощи должны подписать соглашение с Национальной службой здоровья, чтобы получать деньги на пациентов.
Формула проста: чем больше больных – тем больше сумма. Поэтому главная задача быть конкурентоспособным среди других.
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