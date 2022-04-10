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Факты / Видео / Украина

Пытали за украинскую позицию: под Николаевом оккупанты расстреляли учителя математики

Наташа Тарчевська редактор ленты

В селе Лоцкино Николаевской области рашисты запытали до смерти учителя по математике. Погибшему Сергею Божко было 60 лет.

По словам жены Сергея, он был виноват лишь в том, что имел проукраинские взгляды и не скрывал этого.

— Он был настоящим патриотом. За это он и пострадал. Потому что в селе все знали, какой он. Думал, что люди должны знать о том, какая Россия, и какие преступления совершала раньше, — рассказывает Татьяна Божко.

Сергея “забрали” буквально за день до освобождения села, которое было под оккупацией с 10 марта. Сначала пришла регулярная армия РФ, а потом-полиция из так называемой ДНР: они искали по домам украинских патриотов.

— Приехали автоматчики, зашли во двор: Где муж? Я так думаю, что знали к кому они шли, по кого. И кричали на него — укроп, укроп, — со слезами на глазах вспоминает Татьяна.

Мужа она увидела лишь на следующее утро: избитого, с простреленной рукой. После ухода оккупантов тело Сергея нашли в яме возле дома штаба ДНР-овцев на окраине села.

— Расстреляли. И очередью потом еще. А живого там и стреляли, и пытали. И руки у него ободраны, они поломали ему пальцы. Я не знаю, что это такое за ужас такой.

Татьяна уверена, что ее мужа сдал оккупантам односельчанин. Ведь захватчики задерживали еще нескольких местных, но убили и замучили только Сергея Божко. О предательстве говорит и староста села.

Тем временем за расследование гибели 60-летнего Сергея Божко взялись в СБУ.

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