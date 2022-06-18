Пытают людей, запугивают и мародерят. Как живут украинцы в Херсонской области

Российские войска уничтожают оккупированную Херсонщину. Сейчас украинские военные понемногу освобождают населенные пункты от захватчиков. Впрочем, война еще не отступила — каждый день тамошние села оказываются под артиллерийскими обстрелами врага. Оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, детским садам и больницам. Но, несмотря на постоянно пролетающие над головами боеприпасы, в освобожденных селах до сих пор остается немало людей.

Виктору оккупанты угрожали публичной казнью, ведь он военный. Вместе с женой и двумя дочерьми им чудом удалось спастись. Сначала семья пряталась у знакомых, впоследствии их вывезли на свободную от врага территорию.

— Выходцы из ДНР. Это звери. Ходили здесь на мушки брали, в толпу стреляли. Пришли ко мне вечером, дубасили, прикладами, выбили мне ребро, связали, выбросили в погреб. Сказали: завтра мы тебя привезем в штаб и публично будем уничтожать, – рассказывает пострадавший от жестокого обращения оккупантов Виктор.

В таких условиях селяне продержались месяц. Украинские бойцы освободили населенный пункт, в котором проживает Виктор, в апреле.

Военные говорят: с радостью бьют по россиянам их же техникой, которую бросали, когда бежали от ВСУ. Украинские бойцы четко бьют по российским позициям. Враг же стреляет куда-нибудь и из всего — использует и фосфорные, и кассетные боеприпасы.

Дом жителя Херсонской области Николая пострадал от подобных обстрелов. Муж чудом уцелел

– Все сгорело, и машина моя новая. Хорошо, что я выскочил. Живем, как на пороховой бочке, – рассказывает Николай.

Тех, кто все же решает покинуть родные дома, встречают общины Криворожского района Днепропетровской области. За три месяца полномасштабного российского вторжения здесь приютили 6 тыс. беженцев.

– Они полностью всем обеспечены – жильем, питанием, медикаментами. С ними работают детские и взрослые психологи. Они выходят даже пешком из Херсонской области в ближайшие общины, где их встречают местные, — говорит начальник Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

Отступать украинские военные не собираются. Напротив, с каждым днем ​​все дальше оттесняют оккупантов.

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