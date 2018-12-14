Кофе, шоколад и Ратуша: чем занять себя во Львове

Послушать львовских музыкантов, прогулять устлаными брусчаткой улицами – сюда можно приезжать без детального плана. Впрочем, чтобы узнать город до мелочей – нужна помощь. Экскурсоводы расскажут – во Львове издавна используют местный говор и приезжим просто необходим перевод.

Обойти весь Львов за один день не удастся. Зато осмотреть с высоты птичьего полета – можно. А для этого вместо уже знакомых Ратуши и Высокого замка выбрать верхушку церкви. 55 метров – на такую ​​высоту можно подняться в храме Ольги и Елизаветы.

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Впрочем, во Львове наслаждаются не только впечатлениями, но и вкусненьким. В уютных кафе ищут кофе и шоколад.

Львов угощает не только сладким. Прилавки городской ярмарки, который открывают к Пасхе и Рождеству. Чашки с видами Львова, магниты, украшения и свечи – здесь можно найти подарок на любой вкус.

К слову, путешествие в Польшу: достопримечательности и цены.

Опубликовано Декабрь, 14 в 11:36



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