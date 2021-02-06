Говорят, что убыточно. На Ровенщине селянам закрыли единственное транспортное сообщение

Жители полесской глубинки остались отрезанными от мира. На Ровенщине селяне требуют вернуть им узкоколейку Антоновка-Заречное, которая остановилась из-за карантина в марте прошлого года.

Это уникальный полесский трамвай, который в народе еще называют поездок, он соединял два райцентра, и за несколько часов сквозь леса и болота преодолевал 100 километров напрямик.

Для селян это единственное сообщение с райцентром. Но вот Укрзализныця уверяет — она ​​убыточна, а удерживать поезд очень дорого.

В селе Островск конечная станция, на которой останавливался поезд. Ее закрыли с началом карантина, а рейсы отменили. С тех пор люди словно заложники в своих селах. Ведь разбитыми дорогами автобусы сюда ездить отказываются. 40 километров пути в райцентр нужно преодолевать едва не два часа.

После укрупнения районов людям стало еще сложнее. В центр добираться отсюда нужно едва ли не полдня в одну сторону.

Узкоколейка похожа на миниатюру поезда, как игрушечная. Ее проложили в конце XIX века для вывоза древесины и торфа. Впоследствии появились и пассажирские вагоны. Кроме удобного транспорта для местных, это была еще и интересная приманка для туристов.

Это самая длинная узкоколейка в Европе. За четыре часа мини поезд преодолевал 106 километров среди непроходимых лесов и болот Полесья.

О закрытии сообщения говорят уже несколько лет. Говорят, что убыточно. Ведь ездили на ней преимущественно льготники.

Во Львовской железной дороги нам письменно ответили — удерживать этот поезд дорого. Только в прошлом году убытки — более чем 16 млн грн.

Закрывать узкоколейку нельзя, уверяют местные чиновники. Но ее содержание самостоятельно тоже не осилят. Восстановление движения поездов ждут и сотни жителей Полесья, иначе обещают выйти на протест.

Самые активные вокзалы Украины в 2020 году

Укрзализныця назвала пять самых активных вокзалов в Украине в 2020 году. Самым популярным железнодорожным вокзалом в Украине стал Киев-Пассажирский, который на протяжении года принял 9,72 млн путешественников.